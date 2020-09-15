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В мире по состоянию на утро 15 сентября зарегистрировано почти 29,5 миллиона случаев заражения коронавирусом, из них более 932 тысячи летальных.

Как передает Укринформ, об этом свидетельствуют данные Worldometer.

Согласно им, в мире зафиксировано 29 445 847 случаев COVID-19, в частности 932 746 летальных, выздоровели 21 280 193 человека.

В первую четверку по количеству инфицированных входят США (6 749 289), Индия (4 930 236), Бразилия (4 349 544) и РФ (1 068 320).

Напомним, по состоянию на 9:00 15 сентября в Украине зафиксировано 2905 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

 
ForUm

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