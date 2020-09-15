Разгерметизация магистрального газопровода высокого давления вблизи пгт Чабаны Киево-Святошинского района Киевской области не влияет на транзит газа в страны ЕС, сообщает пресс-служба Оператора ГТС Украины.

«Сегодня ночью в Киевской области произошла разгерметизация магистрального газопровода КЗУ-1. Этот газопровод используется для транспортировки газа от газодобывающих предприятий в восточных областях к подземным газохранилищам в западном регионе Украины. Жертв и пострадавших нет. Поставки газа для потребителей организованыо через другие газопроводы. Эта ситуация никоим образом не влияет на транзит газа в страны ЕС», – говорится в сообщении.

Отмечается, что как только диспетчеры получили сигнал о падении давления, участок газопровода, на котором произошла авария, был отключен и локализована утечка. Были оперативно организованы соответствующие переключения на другие газопроводы, поэтому транспортировка газа потребителям не прекращалась.

Сейчас на месте работает полиция и устанавливаются причины аварии. По завершению следственно-оперативных действий ремонтные бригады ОГТСУ начнут ликвидацию последствий, по предварительным оценкам возобновления работы этого участка магистрального газопровода займут 2-3 дня.

Напомним, 15 сентября около 00:20 вблизи пгт Чабаны Киево-Святошинского района Киевской области произошла разгерметизация магистрального газопровода высокого давления диаметром 1020 мм (Киев-Запад Украины).