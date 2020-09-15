также в разделеОбщество
Блогер: Украинские власти пошли на целенаправленный срыв перемирия на Донбассе 34
МИД: Водоснабжение Крыма будет восстановлено только после его деоккупации 20
ГПСУ ожидает прибытия на украинско-белорусскую границу нескольких тысяч хасидов 9
Глава Николаевской ОГА заразился COVID-19 6
Следствие рассматривает четыре версии избиения Балуха 39
В Украине зафиксировано 2905 новых случаев COVID-19 26
В Украину из Беларуси пытаются попасть полторы тысячи хасидов 23
Резников: На нормандской встрече обсуждали посещение «серой зоны» возле Шумов 45
14 сентября. Картина дня 16
Гармаш: Ситуация в Шумах сыграла на руку Украине 52
В НАК Украины дали прогноз по развитию пандемии COVID-19 27
Экс-нардепа Юрия Березу избили из-за четырех гусей 42
В Харьковском горсовете опровергли информацию о том, что Кернес впал в кому 19
В следующем году в Украине начтут масштабную реставрацию культурных объектов 10
На Луганщине проведут антитеррористические учения 11
Стратегические бомбардировщики США снова пролетели над Украиной 31
Учеба во время пандемии: в Украине с COVID-19 273 школьника и 296 учителей 90
Полиция открыла дело из-за массовых гуляний в Одессе и Днипре 21

Разгерметизация магистрального газопровода высокого давления вблизи пгт Чабаны Киево-Святошинского района Киевской области не влияет на транзит газа в страны ЕС, сообщает пресс-служба Оператора ГТС Украины.

«Сегодня ночью в Киевской области произошла разгерметизация магистрального газопровода КЗУ-1. Этот газопровод используется для транспортировки газа от газодобывающих предприятий в восточных областях к подземным газохранилищам в западном регионе Украины. Жертв и пострадавших нет. Поставки газа для потребителей организованыо через другие газопроводы. Эта ситуация никоим образом не влияет на транзит газа в страны ЕС», – говорится в сообщении.

Отмечается, что как только диспетчеры получили сигнал о падении давления, участок газопровода, на котором произошла авария, был отключен и локализована утечка. Были оперативно организованы соответствующие переключения на другие газопроводы, поэтому транспортировка газа потребителям не прекращалась.

Сейчас на месте работает полиция и устанавливаются причины аварии. По завершению следственно-оперативных действий ремонтные бригады ОГТСУ начнут ликвидацию последствий, по предварительным оценкам возобновления работы этого участка магистрального газопровода займут 2-3 дня.

Напомним, 15 сентября около 00:20 вблизи пгт Чабаны Киево-Святошинского района Киевской области произошла разгерметизация магистрального газопровода высокого давления диаметром 1020 мм (Киев-Запад Украины).
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги