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Оппозиция кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская выразила сожаление в связи с предстоящей встречей в Сочи президента республики Александра Лукашенко и главой российского государства Владимира Путина.

«Я хочу напомнить Владимиру Путину: что бы вы ни приняли и о чем бы вы ни договорились во время встречи в Сочи - это не будет иметь законной силы. Все договоры, подписанные с нелегитимным Лукашенко, будут пересмотрены новой властью. Потому что белорусский народ отказал Лукашенко в доверии и поддержке на выборах. Я очень сожалею, что вы решили вести диалог с диктатором, а не с белорусским народом», - говорится в заявлении Тихановской, передает Интерфакс.

В понедельник, 14 сентября, Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Его самолет уже совершил посадку в аэропорту Сочи. Там состоится встреча Лукашенко с Путиным. Переговоры пройдут в формате «один на один».

Ранее сообщалось, что подписание каких-либо документов и проведение итоговой пресс-конференции не запланировано.

Напомним, в Минске 13 сентября в ходе «Марша героев», собравшего, по данным наблюдателей, 100-150 тысяч участников, были задержаны более 400 протестующих.

В Беларуси продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, Александр Лукашенко, руководящий страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%. После угроз Тихановская была вынуждена уехать в Вильнюс.

С тех пор каждые выходные в столице страны проходят массовые акции. Силовые органы Беларуси продолжают применять насилие против демонстрантов и задерживают протестующих. С начала демонстраций, по данным оппозиции, было задержано более 10 тыс. человек, несколько человек погибли.

Евросоюз не признал результаты президентских выборов в Беларуси и решил ввести персональные целевые санкции против белорусских чиновников, причастных к насилию и фальсификации.
ForUm

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