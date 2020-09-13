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Спасатели заявили, что чаще всего пожары в экосистемах возникают из-за человеческого фактора. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС в воскресенье, 13 сентября.

«Причинами масштабных пожаров в природных экосистемах чаще всего являются последствия человеческого легкомыслия. Именно граждане пренебрегают правилами пожарной безопасности, особенно во время объявления пожароопасного периода, выбрасывая окурки на обочины дорог, оставляя мусор в лесах или сжигая его на приусадебных участках», - сказано в сообщении.

На ликвидацию пожаров в экосистемах ежедневно в Украине расходуется большое количество человеческого и материального ресурса. Поэтому людей призывают не провоцировать пожары на открытых территориях и придерживаться правил безопасности.

Напомним, в Украине наблюдается чрезвычайный уровень пожарной опасности.
ForUm

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