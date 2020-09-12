В Украине в большинстве регионов наблюдается чрезвычайный уровень пожарной опасности, сообщили в пресс-службе ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.
Отмечается, что такой уровень пожарной опасности 12−13 сентября будет преобладать в южной части, восточных, центральных, Сумской, Черниговской, Киевской, Ровенской и Тернопольской областях Украины.
Как ранее сообщал ForUm, 2 сентября в Харьковской и Луганской областях вспыхнули масштабные лесные пожары.
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