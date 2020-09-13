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Заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин отказался прийти на заседание парламентского комитета по вопросам организации государственной власти. Фокина приглашали в Раду после его скандальных заявлений об урегулировании ситуации на Донбассе.

Об этом сообщил заместитель главы комитета, депутат от фракции «Слуга народа» Александр Качура в своем Telegram-канале.

По словам Качуры, отказ прийти на запланированное на 15 сентября заседание комитета Фокин объяснил занятостью и необходимостью работать в ТКГ.

«В ближайшее время встреча не состоится, конкретная дата проведения - не обусловлена. Буду требовать немедленно провести эту встречу. Единство в вопросе урегулирования ситуации, которая сложилась на Донбассе, крайне важно», - заявил он.

15 сентября парламентский комитет должен был заслушать Фокина после его заявлений об амнистии боевиков и особом статусе Донбассе, которые были опубликованы в интервью СМИ. Пригласить Фокина на заседание комитета предлагал нардеп Качура.

Напомним, в МИД прокомментировали скандальные заявления Фокина.
ForUm

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