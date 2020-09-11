В Киеве сегодня достаточно коек и палат в медучреждениях для приема больных коронавирусом. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Сегодня в инфекционных отделениях, в боксах, где лежат больные COVID-19 - по два-три человека. В Киеве пока хватает палат для приема больных коронавирусом. Всего в 18-ти медучреждениях столицы, подготовленных для приема больных COVID-19, - более 2000 коек. Все они - в изолированных отделениях. В каждой палате есть система подачи кислорода. И каждая палата - также изолирована. Аппаратов ИВЛ в больницах сегодня - более 400», - отметил Кличко.

Мэр сообщил, что врачам хватает медикаментов и средств индивидуальной защиты, которые закупает город. Ситуация с заболеваемостью пока контролируемая.

«Я хочу подчеркнуть. Ситуация контролируется, пока не произошло инфекционного взрыва, как это было в других странах. Если продолжится такая динамика заболеваемости, если люди и дальше будут пренебрегать своей безопасностью, ситуация может резко измениться. И тогда нам придется и разворачивать отдельные госпитали, и снова возвращаться к строгому карантину. Я не хочу никого пугать. Но хочу, чтобы все поняли: надо соблюдать правила, нужно заботиться о своем здоровье. Городская власть сегодня делает все, чтобы защитить здоровье и жизнь киевлян. Так помогите нам защитить вас! Не будьте легкомысленными. Берегите себя», - отметил Кличко.

Как ранее сообщал ForUm, 10 сентября Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям обновила эпидемическое зонирование в Украине. Киев попал в «оранжевую» зону.

За прошедшие сутки, 10 сентября, у 404 жителей столицы обнаружили заболевание коронавирусом.