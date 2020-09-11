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В Украине готовятся к сезону гриппа, поэтому решили разработать тест-систему, которая позволит определять с одного образца чем болен человек: гриппом, парагриппом или коронавирусом.  Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает УНИАН.

«Сегодня тест-систем, которые диагностируют коронавирусную болезнь, огромное количество. В то же время нам нужно готовиться к сезону, когда к COVID-19 присоединится грипп, парагрипп и другие 200 гриппоподобных заболеваний», - сказал он.

Поэтому Министерство здравоохранения заказало у ученых тест-систему, которая будет определять различные виды вирусов. «Наши академики сказали, что они сделают тест-систему, которая позволит нам с одного образца проявлять четко - это будет на 5-6 плашек панелей и четко будет показывать - это грипп, парагрипп или коронавирусная болезнь», - отметил он.

Напомним, по состоянию на 9:00 11 сентября в Украине зафиксировано 3144 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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