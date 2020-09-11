также в разделеОбщество
«Какого черта?»: Укрпочта доставила Чубарову письмо из суда оккупантов в Крыму 7
На Киевщине запретили концерты и работу ночных клубов 8
Тимошенко вылечилась от коронавируса 13
Полиция закрыла дело о нападении на журналистов «Схем» 7
Кравчук: К инспекции украинских позиций боевиками могут вернуться 16
СМИ: Рейдеры прописались в Минюсте и пытаются легализовать захват сети АЗС «МОТТО» 40
Абромавичус подал в отставку с поста главы Укроборонпрома 29
В Украине – новый антирекорд по COVID-19: 3144 новых случая 30
Ляшко: Медицинская система готова предоставить помощь всем больным COVID-19 14
Штаб ООС: Военные не могли согласиться на инспекцию боевиками Шумов 64
10 сентября. Картина дня 27
Под ОП и резиденцией Зеленского прошли митинги из-за ситуации с патрулированием Шумов 49
WWF предупреждает: Украина теряет болота и степи 25
В Украине обновили деление на карантинные зоны, Киев попал в «оранжевую» 72
Танкер Delfi отбуксировали в Черноморск 14
Полиция начала фиксировать попытки сфальсифицировать выборы 20
Двум сотрудникам СБУ объявили подозрение в разглашении гостайны 18
СБУ перекрыла канал легализации боевиков «ДНР» в Украине 15

Бывший пленник Кремля Владимир Балух, на которого недавно совершили нападение, перенес операцию на голове, сейчас он находится в медикаментозном сне. Об этом «Громадському радіо» рассказал бывший политзаключенный Олег Сенцов.

По словам Сенцова, сейчас состояние Балуха тяжелое, поэтому рядом с ним постоянно находится медсестра.

«Но Балух не в коме, он в медикаментозном сне. Его ввели в этот сон, чтобы он отошел от операции. Ему делали операцию, удаляли гематому. Это тяжелая операция», - отметил он.

Сенцов добавил, что экс-политзаключенный Евгений Панов, который последним видел Балуха перед нападением, рассказал, что в Гидропарке у Балуха был конфликт с какой-то кампанией за украинский язык.

«Но это та компания, или кто-то другой - следует выяснить», - добавил он.

Напомним, в ночь на 8 сентября бывшего узника Кремля, общественного активиста Владимира Балуха избили. У него сломана рука и ключица.

По данным полиции, пострадавшего госпитализировали с телесными повреждения из ПКиО «Гидропарк». Кроме этого, у него обнаружили отсутствие мобильного телефона и банковской карты.

По факту избиения Балуха начато уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой).
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги