Бывший пленник Кремля Владимир Балух, на которого недавно совершили нападение, перенес операцию на голове, сейчас он находится в медикаментозном сне. Об этом «Громадському радіо» рассказал бывший политзаключенный Олег Сенцов.

По словам Сенцова, сейчас состояние Балуха тяжелое, поэтому рядом с ним постоянно находится медсестра.

«Но Балух не в коме, он в медикаментозном сне. Его ввели в этот сон, чтобы он отошел от операции. Ему делали операцию, удаляли гематому. Это тяжелая операция», - отметил он.

Сенцов добавил, что экс-политзаключенный Евгений Панов, который последним видел Балуха перед нападением, рассказал, что в Гидропарке у Балуха был конфликт с какой-то кампанией за украинский язык.

«Но это та компания, или кто-то другой - следует выяснить», - добавил он.

Напомним, в ночь на 8 сентября бывшего узника Кремля, общественного активиста Владимира Балуха избили. У него сломана рука и ключица.

По данным полиции, пострадавшего госпитализировали с телесными повреждения из ПКиО «Гидропарк». Кроме этого, у него обнаружили отсутствие мобильного телефона и банковской карты.

По факту избиения Балуха начато уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой).