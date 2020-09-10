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Спикер российского оппозиционера Алексея Навального заявила, что информация об улучшении его состояния после отравления сильно преувеличена.

 

«О том, что Алексей приходит в сознание и реагирует на окружающих, мы сообщали еще в понедельник, но в основном статья очень сильно преувеличена и содержит много фактических неточностей», — написала она в Twitter.

Spiegel, Bellingcat и The Insider сегодня сообщили, что Навальный полностью пришел в себя, начал говорить и даже вспоминает события, предшествовавшие его отравлению, вплоть до того, как он потерял сознание от боли в туалете самолета. По данным врачей, физически Алексею Навальному удастся восстановиться после отравления как минимум на 90%, психически он уже практически полностью в норме.

Медики разрешили допускать к Навальному посетителей (раньше его могли навещать только сами врачи и жена). Но для встречи с политиком сейчас нужно преодолеть три кордона охраны — меры безопасности в немецкой клинике, где находится российский оппозиционер, усилены, отмечают СМИ. По информации изданий, силовики опасается новых покушений на Навального.

Напомним, 20 августа Навальный летел из Томска в Москву. В полете ему стало плохо, и он потерял сознание. Экипаж экстренно посадил самолет в Омске. Навального отправили в реанимацию местной больницы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

22 августа спецсамолет из Германии доставил оппозиционера в Берлин. 

24 августа в немецкой клинике «Шарите» подтвердили, что российского оппозиционного политика Алексея Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. По словам врачей, Навальный до сих пор находится в состоянии искусственной комы, но серьезной опасности для его жизни нет.
ForUm

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