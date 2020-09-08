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Сегодня, 8 сентября, председателя Львовского областного совета Александра Ганущина госпитализировали на лечение в КЗ ЛОР «Львовский региональный фтизиопульмонологический центр».

Об этом сообщает Leopolis.news со ссылкой на свой источник.

Ранее Ганущин лечился от коронавируса дома, после чего его состояние ухудшилось.

Пресс-секретарь Львовского областного совета Ульяна Лаврик на просьбу предоставить какую-то дополнительную информацию по этой ситуации ответила, что в настоящее время не может прокомментировать эту новость.
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