За 100 дней работы камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения ни одному водителю не удалось обжаловать выписанный штраф.



Об этом на пресс-конференции заявил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, сообщает УНИАН.

«У нас демократическое государство, каждое лицо, привлекаемое к административной ответственности, вправе его обжаловать. Уже есть ряд таких обжалований постановлений, зафиксированных в автоматическом режиме. Несколько уже суды рассмотрели, пока все решения являются положительными - в пользу системы автоматической фиксации», - сказал он.

Напомним, в Киеве 1 июня в 00:01 заработали первые 50 видеокамер системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.