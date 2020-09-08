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Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает правильным задержание члена Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой.

Об этом сообщил корреспондент пропагандистского телеканала «Россия-1» Евгений Рожков, который участвовал в интервью с Лукашенко, передает ТАСС.

«Александр Лукашенко сказал, что он в курсе этой ситуации. Она действительно хотела убежать, как он сказал, в Украину, потому что у нее там есть якобы сестра. И он, как пограничник, считает, что ее задержали правильно», - сказал он.

Белорусская сторона, по словам Лукашенко, также «просит у Украины вернуть» оппозиционеров Кравцова и Родненкова, сумевших пересечь границы двух стран, подчеркнул корреспондент телеканала.

Напомним, в Госпогранкомитете (ГПК) Беларуси подтвердили, что оппозиционеры Антон Родненков и Иван Кравцов покинули территорию республики и оказались на территории Украины, а Мария Колесникова была задержана.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что членов Координационного совета Беларуси Антона Родненкова и Ивана Кравцова насильно выдворили из Беларуси.
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