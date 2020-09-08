Минздрав России объявил о выпуске в гражданский оборот первой партии вакцины от новой коронавирусной инфекции Sputnik V производства Института Гамалеи.

«Первая партия вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции «Гам-Ковид-Вак» (Sputnik V), разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, прошла необходимые испытания по качеству в лабораториях Росздравнадзора и выпущена в гражданский оборот», - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства, передает Интерфакс.

Там добавили, что в ближайшее время ожидаются поставки первых партий вакцины в регионы.

4 сентября разработчик вакцины Sputnik V Институт имени Гамалеи выразил надежду на то, что разрешение на выпуск в гражданский оборот первой партии препарата будет получено в срок с 10 по 13 сентября. После этого должна начаться массовая вакцинация населения из групп риска.

«Соответственно вот с этого момента, когда партия выйдет в гражданский оборот, и начнется вакцинация населения», - отмечал замдиректора Института Гамалеи по научной работе Денис Логунов.

Кроме того, в ближайшее время ожидается старт третьей фазы клинических исследований вакцины Sputnik V в московских поликлиниках - в ней примут участие 40 тыс. добровольцев. Часть из них получат настоящую вакцину, часть - плацебо. Как заявили в столичной мэрии, заявку на участие в пострегистрационном исследовании вакцины подали около 25 тысяч человек.

Как сообщал ForUm, 11 августа Владимир Путин объявил, что в России утверждена первая в мире вакцина против коронавируса. Ее якобы разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи в Москве - и уже опробовали на нескольких десятках добровольцев. И хотя научные результаты еще не опубликованы, Путин заявил, что одна из его дочерей уже прошла прививку и чувствует себя хорошо.