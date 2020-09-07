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Министр юстиции Денис Малюська заявил, что пока не собирается в отставку.

«Куча знакомых просят прокомментировать слухи и многочисленные публикации о том, что то ли меня уволят, то ли я сам в отставку собрался. Комментарий на фото», - написал он в Facebook, опубликовав фото с ведром попкорна.  

При этом Малюська заявил, что если кто-то из сотрудников Минюста «расслабится и перестанет быстро и активно работать, ожидая смены команды, он уволит их немедленно».

Напомним, 11 декабря 2019 министр юстиции Денис Малюська заявил, что его не устраивает зарплата, и он не исключает переход на другую работу.

«Последний месяц мы договорились о надбавках. И многие из министров их получили. У меня уже примерно 29 тысяч гривен. Если зарплата не повысится хотя бы до 80 – надолго меня не хватит», – сказал министр.

Затем он опроверг информацию об отставке.
ForUm

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