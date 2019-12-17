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Министр юстиции Денис Малюська опроверг заявления о своей отставке и заявил, что пока не планирует покидать пост главы министерства.

Об этом он сказал в эфире «Свободы слова» на ICTV, передает Украинская правда.

«Не дождутся. Не пишу я заявление, и не писал, и в ближайшее время не планирую. Если, конечно, меня не попросит руководство страны. Тут не буду сдерживать себя. Пока не просило, поэтому планов нет», - сказал Малюська.

По его словам, вопрос о зарплате министра не настолько критический, как его раскрутили в СМИ.

«Потому что народ говорит: «Пока толстый сохнет, худой сдохнет», извиняюсь за фразу. Для министров это менее важно, чем для какого-то низового персонала. Для меня также. Теоретически я могу и полгода не получать заработную плату, если жена не убьет до тех пор, то прожить можно спокойно, даже без зарплаты», - заявил он.

Министр добавил, что последний месяц он доволен своей заработной платой.

Он подчеркнул, что другие сотрудники, например лица, работающие в пенитенциарной системе, могут получать 6000 гривен, рискуя при этом своей жизнью. По его мнению, это недостаточное вознаграждение для такой работы.

Напомним, 11 декабря министр юстиции Денис Малюська заявил, что его не устраивает зарплата, и он не исключает переход на другую работу.

«Последний месяц мы договорились о надбавках. И многие из министров их получили. У меня уже примерно 29 тысяч гривен. Если зарплата не повысится хотя бы до 80 – надолго меня не хватит», – сказал министр.
ForUm

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