Врачи клиники Charite вывели политика Алексея Навального из искусственной комы и постепенно отключают его от искусственной вентиляции легких, сообщила больница.

«Он реагирует на словесные стимулы, - говорится в пресс-релизе. - По-прежнему еще слишком рано оценивать долгосрочные последствия его тяжелого отравления».

По оценке врачей, его состояние улучшилось, передает Интерфакс.

Врачи регулярно общаются с женой пациента Юлией Навальной и в очередной раз получили от нее разрешение на публикацию информации о его состоянии.

Напомним, 20 августа Навальный летел из Томска в Москву. В полете ему стало плохо, и он потерял сознание. Экипаж экстренно посадил самолет в Омске. Навального отправили в реанимацию местной больницы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

22 августа спецсамолет из Германии доставил оппозиционера в Берлин.

24 августа в немецкой клинике «Шарите» подтвердили, что российского оппозиционного политика Алексея Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

Омские врачи заявляли, что следов яда в организме пациента не обнаружили ни местные, ни московские лаборатории. По их мнению, у оппозиционера прозошло нарушение углеводного баланса на фоне хронического панкреатита.