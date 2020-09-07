За прошедшие сутки у 244 жителей столицы обнаружили заболевания коронавирусом. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Ситуация у нас, к сожалению, не улучшается. За минувшие сутки обнаружили еще 244 больных. Два человека умерли. Всего коронавирус унес жизни 242 киевлян. А подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 15 276», - сказал Кличко.

Среди заболевших: 138 женщин в возрасте от 19 до 81 года и семь девочек от пяти до 17 лет. А также 95 мужчин в возрасте от 18 до 96 лет и четверо мальчиков от 2 лет до 16. Заболели также 14 медиков.

В больницы столицы попали 24 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 28 человек. Всего коронавирус преодолели 4759 жителей Киева.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе - 50, Дарницком- 36, Соломенском районе - 28 случаев», - отметил Кличко.

Напомним, по состоянию на утро 7 сентября в Украине зафиксировано 2174 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.