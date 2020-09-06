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Масштабную пожар в лесном массиве возле села Воробьевка Двуречанского района Харьковской области ликвидировали.

Об этом сообщает ГСЧС.

Отмечается, что пожар погасили в 15:00 в воскресенье, 6 сентября.

Локализовали возгорание 4 сентября. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 500 га, из них 100 га верхового пожара.

Сейчас на месте остается 46 человек личного состава от ГСЧС и 13 единиц техники.

Напомним, глава ОГА назвал причину лесных пожаров на Харьковщине.
ForUm

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