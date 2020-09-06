Масштабную пожар в лесном массиве возле села Воробьевка Двуречанского района Харьковской области ликвидировали.
Об этом сообщает ГСЧС.
Отмечается, что пожар погасили в 15:00 в воскресенье, 6 сентября.
Локализовали возгорание 4 сентября. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 500 га, из них 100 га верхового пожара.
Сейчас на месте остается 46 человек личного состава от ГСЧС и 13 единиц техники.
Напомним, глава ОГА назвал причину лесных пожаров на Харьковщине.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время