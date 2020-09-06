В Украине за прошедшие сутки госпитализированы 325 больных коронавирусом. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге в воскресенье, 6 сентября.

При этом за прошедшие сутки зарегистрировали 113 случаев заражения среди детей и 105 - среди медицинских работников.

«При этом были госпитализированы за вчерашнюю сутки 325 человек. Зафиксировано 35 летальных случаев. Выздоровели 578 пациентов», - сказал Степанов.

Напомним, что в Украине снизился прирост заболеваемости COVID-19. Активнее всего инфекция распространяется в Киеве, а также во Львовской и Ивано-Франковской областях.