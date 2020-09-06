За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 2107 человек, зафиксировано 35 летальных случаев, 578 пациентов выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные СНБО по состоянию на утро воскресенья, 6 сентября.

Суточный показатель заболеваемости остается на высоком уровне, с начала сентября в Украине ежедневно фиксируют более 2000 новых случаев инфицирования. Днем ранее был установлен антирекорд, заболело 2836 человек.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 135 894 человек, из них 62 227 выздоровели, летальных исходов — 2846.

Правительство продлило карантин до 31 октября со смягчением с 22 мая. Подход к смягчению или усилению карантина остался адаптивным, но принцип распределения регионов для усиления карантинных мер изменили.

Страну поделили на четыре зоны по уровню опасности распространения коронавируса. В каждой из них действует определенный ряд ограничений.

Новые правила карантина начали действовать с 3 августа. Решение о делении страны на зоны будут пересматривать раз в 7 дней.