Украинские военные на Донбассе готовы дать ответ на обещанные главарем «ДНР» Денисом Пушилиным обстрелы в районе операции Объединенных сил.
Об этом заявил командующий ООС генерал-лейтенант Владимир Кравченко.
«В случае применения огневого воздействия вооруженными формированиями России по территории Украины командование Объединенных сил оставляет за собой конституционное право на защиту территориальной целостности Украины с предоставлением адекватного ответа всеми имеющимися силами и средствами», — сказал он.
Кравченко также отметил, что вместе с руководителем украинской стороны Общего центра контроля и координации проверил утверждение Пушилина о том, что украинская сторона якобы нарушает перемирие в районе населенного пункта Шумы.
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