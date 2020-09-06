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Украинские военные на Донбассе готовы дать ответ на обещанные главарем «ДНР» Денисом Пушилиным обстрелы в районе операции Объединенных сил.

Об этом заявил командующий ООС генерал-лейтенант Владимир Кравченко.

«В случае применения огневого воздействия вооруженными формированиями России по территории Украины командование Объединенных сил оставляет за собой конституционное право на защиту территориальной целостности Украины с предоставлением адекватного ответа всеми имеющимися силами и средствами», — сказал он.

Кравченко также отметил, что вместе с руководителем украинской стороны Общего центра контроля и координации проверил утверждение Пушилина о том, что украинская сторона якобы нарушает перемирие в районе населенного пункта Шумы.

«По результатам проверки установлено, что это обвинение не соответствует действительности, является провокационным и влечет за собой политическую составляющую, которая имеет целью срыв договоренностей, которые были достигнуты 22 июля 2020 года Трехсторонней контактной группой о дополнительных мерах по соблюдению полного и всеобъемлющего режима прекращения огня», — подчеркнул он.
ForUm

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