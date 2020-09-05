также в разделеОбщество
В ряде регионов пройдут шквалы 19
Боевики на Донбассе размещают артиллерию 20
У Филарета диагностировали воспаление легких 20
В ВСУ за сутки обнаружили наибольшее количество новых случаев коронавируса 9
Почти 12 тысяч украинских медиков заболели на коронавирус 10
Минздрав обновил перечень стран «красной» и «зеленой» зон 28
В Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности 19
В Украине зафиксировали новый антирекорд по COVID-19 150
Украинского журналиста освободили из белорусского СИЗО 13
4 сентября. Картина дня 17
Аласания больше не будет баллотироваться на пост главы Суспильного 16
Шмыгаль: Кабмин не нарушал права людей, вводя карантин 18
Швейцария ввела карантин для туристов из Украины 10
Суд арестовал президента банка «Аркада» 15
На выходных в Украине потеплеет 14
СБУ сообщила о подозрении священнику, допрашивавшего украинских пленных 30
Шмыгаль: Второго жесткого карантина в Украине не будет 34
СМИ: Следы «Новичка» нашли на коже и в крови Навального 23

Глава боевиков «ДНР» Денис Пушилин распорядился, чтобы в понедельник, 7 сентября, вооруженные формирования так называемой «милиции» открыли огонь по украинским позициям вблизи Горловки.

Об этом говорится в заявлении Пушилина, обнародованном на его сайте

Он заявил, что выдал «указ» об открытии огня по укреплениям ВСУ в районе Шумов.

По его словам, Украина якобы нарушает один из пунктов договоренностей о режиме прекращения огня.

«Официально заявляю, что в соответствии с пунктом „д“ дополнительных мер мной принято решение издать приказ об открытии огня по незаконно возведенным инженерным сооружениям в районе населенного пункта Шумы (600 метров северо-восточнее населенного пункта Шумы — район оборудованных украинских позиций с центром с координатами 48 градусов 22 минуты 57 секунд северной широты и 37 градусов 56 минут 55 секунд восточной долготы). Призываю украинскую сторону с 8:00 7 сентября 2020 обеспечить отсутствие личного состава в указанном районе. Нам не нужны человеческие жертвы. Нам не нужен срыв перемирия», — говорится в заявлении Пушилина.

Режим прекращения огня на Донбассе действует с 27 июля. Пророссийские боевики систематически нарушают «тишину» и провоцируют украинских военных, которые огонь в ответ не открывают.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1530 грн.
16
Теги