Глава боевиков «ДНР» Денис Пушилин распорядился, чтобы в понедельник, 7 сентября, вооруженные формирования так называемой «милиции» открыли огонь по украинским позициям вблизи Горловки.

Об этом говорится в заявлении Пушилина, обнародованном на его сайте

Он заявил, что выдал «указ» об открытии огня по укреплениям ВСУ в районе Шумов.

По его словам, Украина якобы нарушает один из пунктов договоренностей о режиме прекращения огня.

«Официально заявляю, что в соответствии с пунктом „д“ дополнительных мер мной принято решение издать приказ об открытии огня по незаконно возведенным инженерным сооружениям в районе населенного пункта Шумы (600 метров северо-восточнее населенного пункта Шумы — район оборудованных украинских позиций с центром с координатами 48 градусов 22 минуты 57 секунд северной широты и 37 градусов 56 минут 55 секунд восточной долготы). Призываю украинскую сторону с 8:00 7 сентября 2020 обеспечить отсутствие личного состава в указанном районе. Нам не нужны человеческие жертвы. Нам не нужен срыв перемирия», — говорится в заявлении Пушилина.

Режим прекращения огня на Донбассе действует с 27 июля. Пророссийские боевики систематически нарушают «тишину» и провоцируют украинских военных, которые огонь в ответ не открывают.