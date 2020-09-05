Состояние почетного патриарха Православной церкви Украины Филарета, у которого накануне обнаружили коронавирус, удовлетворительное. Об этом сообщили на его странице в Facebook.
«Состояние здоровья патриарха Филарета удовлетворительное. Диагностировано воспаление легких. Просим поднести к милостивому Господу свои искренние прошения за здоровье и скорейшее выздоровление Его Святейшества», — говорится в сообщении.
Повідомляємо, що стан здоров'я Патріарха Філарета задовільний. Діагностовано запалення легенів. Просимо піднести до...Опубликовано Патріарх Філарет Суббота, 5 сентября 2020 г.
Напомним, что у Филарета 4 сентября обнаружили коронавирус. Патриарха госпитализировали.
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