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За последние сутки в Украине коронавирус обнаружили у 133 медицинских работников.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в ходе брифинга в субботу, 5 сентября.

Днем ранее коронавирус зафиксировали у 119 медиков.

Всего в Украине COVID-19 обнаружили у 11 887 медицинских работников.

За минувшие сутки, по состоянию на 5 сентября, коронавирус в Украине обнаружили у 2 836 человек, 50 пациентов умерли, 1036 — выздоровели.
ForUm

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