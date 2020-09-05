За последние сутки в Украине коронавирус обнаружили у 133 медицинских работников.
Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в ходе брифинга в субботу, 5 сентября.
Днем ранее коронавирус зафиксировали у 119 медиков.
Всего в Украине COVID-19 обнаружили у 11 887 медицинских работников.
За минувшие сутки, по состоянию на 5 сентября, коронавирус в Украине обнаружили у 2 836 человек, 50 пациентов умерли, 1036 — выздоровели.
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