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С понедельника, 7 сентября, в Мадриде усиливают ограничения на массовые мероприятия. Такое решение властей было принято в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с COVID-19.

Об этом сообщает El Pais.

Ограничения будут касаться встреч как в публичном, так и частном пространстве.

Кроме того, возвращают ограничения на количество участников таких мероприятий как мессы, свадьбы, крестины, похороны. В залах крематориев теперь разрешено собирать не более 25 человек, а во время церемоний на улице - не более 50 человек.

На свадьбах и других праздничных мероприятиях количество участников должно быть не более 60% вместительности зала. При этом запрещены коктейли, собрание возле бара и танцы - потреблять пищу и напитки можно только сидя.

Правительство планирует пересматривать ограничения каждые 15 дней.

Напомним, ВОЗ не ожидает массовой вакцинации от COVID-19 до середины 2021 года.
ForUm

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