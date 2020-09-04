также в разделеМир
Суд в РФ отклонил жалобу на бездействие следкома в ситуации с Навальным 16
Берлускони госпитализировали с COVID-19 18
В ФРГ опровергли слова Лукашенко о фальсификации отравления Навального 26
Лукашенко передал ФСБ материалы разведки по Навальному 39
СМИ: ЕС не будет вводить санкции против Лукашенко 31
Совет НАТО соберется на заседание из-за отравления Навального 16
The Insider: Образцы анализов отравленного Гебрева исчезли из финской лаборатории 21
МВД Беларуси «объявило» Лукашенко в розыск 40
Кипр блокирует санкции ЕС против РФ 22
Создатель «Новичка»: Яд могли нанести на одежду Навального 50
Премьер РФ заявил о прогрессе в создании союзного государства с Беларусью 26
Лукашенко назвал отравление Навального фейком и обещает доказательства 41
Лукашенко сменил главу КГБ и госсекретаря Совбеза 22
В РФ отреагировали на заявление Германии об отравлении Навального «Новичком» 32
Один из лидеров белорусской оппозиции выехал в Польшу 21
США отказались разрабатывать вакцину от коронавируса под эгидой ВОЗ 23
Немецкие врачи нашли в организме Навального следы яда из группы «Новичок» 52
В Минске 1 сентября задержали 95 человек 16

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ожидают начала массовой вакцинации от коронавируса SARS-CoV-2 не раньше середины 2021 года. Читайте также В США назвали окончательную дату выхода из ВОЗ Об этом сегодня заявила пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис, сообщает DW.

«На самом деле мы не ожидаем, что увидим массовую вакцинацию до середины следующего года», - отметила она.

По словам Харрис, сейчас на стадии испытаний около 9 потенциальных вакцин от коронавируса. Представитель ВОЗ подчеркнула важность тщательных проверок эффективности и безопасности вакцины.

«Третья фаза испытаний должна занять больше времени, потому что мы должны увидеть, насколько эта вакцина является эффективной, и также понять, насколько она безопасна», - отметила Харрис.

Она добавила, что до сих пор ни одна из потенциальных вакцин пока не продемонстрировала четко доказанной эффективности на уровне хотя бы 50 процентов. Это, уточнила Харрис, является показателем, к которому стремится ВОЗ.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1530 грн.
14
Теги