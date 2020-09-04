Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ожидают начала массовой вакцинации от коронавируса SARS-CoV-2 не раньше середины 2021 года. Читайте также В США назвали окончательную дату выхода из ВОЗ Об этом сегодня заявила пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис, сообщает DW.

«На самом деле мы не ожидаем, что увидим массовую вакцинацию до середины следующего года», - отметила она.

По словам Харрис, сейчас на стадии испытаний около 9 потенциальных вакцин от коронавируса. Представитель ВОЗ подчеркнула важность тщательных проверок эффективности и безопасности вакцины.

«Третья фаза испытаний должна занять больше времени, потому что мы должны увидеть, насколько эта вакцина является эффективной, и также понять, насколько она безопасна», - отметила Харрис.

Она добавила, что до сих пор ни одна из потенциальных вакцин пока не продемонстрировала четко доказанной эффективности на уровне хотя бы 50 процентов. Это, уточнила Харрис, является показателем, к которому стремится ВОЗ.