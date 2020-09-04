В системе здравоохранения не хватает почти 25 тысяч медработников.

Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде 4 сентября сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает Укринформ.

«Сейчас в учреждениях здравоохранения остается недоукомплектованными 24,7 тыс врачебных должностей. При этом дефицит в сельских медучреждениях составляет около 8 тысяч человек. Людей некому лечить. И неважно, сколько новых аппаратов ИВЛ мы дозакупим, если нам не хватает тех, кто будет с ними работать, лечить, реанимировать, назначать лекарственные средства», - сказал Степанов.

Министр отметил, что такая ситуация сложилась не из COVID-19, а является следствием того, что на медицинскую отрасль, в том числе и на медицинское образование, не обращали внимания все 29 лет независимости.

Напомним, ранее Степанов заявлял, что заработная плата врача в Украине должна стартовать от 20-25 тысяч гривен.