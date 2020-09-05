Министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что на сегодняшний день Фонд борьбы с коронавирусом израсходован на 30%.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Коронавирусный фонд — это очень гибкий механизм. На сегодняшний момент де-факто использовано 30% средств, предусмотренных в коронавирусном фонде. Из 66 млрд использовано всего только 19 млрд. Это по факту. Действительно, мы разместили средства по разным направлениям, и если некоторые направления будут неэффективно использованы, мы сможем перераспределить на те направления, которые будут нуждаться в большем внимании, в том числе, государства», — заявил Марченко.

Он отметил, что критической проблемы с фондом в данный момент нет. Марченко сообщил, что если денег не будет хватать, то их перераспределят с других направлений.

Напомним, ВОЗ не ожидает массовой вакцинации от COVID-19 до середины 2021 года.