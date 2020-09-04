Кабинет Министров действовал исключительно в рамках законодательства и не нарушал права и свободы людей, вводя карантин.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, комментируя решение Конституционного Суда о соответствии Конституции отдельных положений правительственного постановления №392 о введении карантина в Украине, сообщает Укринформ.
«Мы действовали исключительно в соответствии с законодательством Украины - Конституции, закона о Кабинете Министров и закона о карантине. Также есть отдельное законодательство о введении состояния чрезвычайной ситуации в Украине», - сказал Шмыгаль.
Он добавил, что все нормы правительственных документов соответствуют законодательству и правительство нигде не нарушало права или свободы людей.
«Права или свободы людей могут нарушаться при введении чрезвычайного положения, мы не прибегали к таким кардинальным мерам. Это была сознательная позиция, чтобы не ограничивать права и свободы», - сказал Шмыгаль.
Глава правительства также отметил, что Кабмин пользовался инструментами, которыми пользовались большинство цивилизованных стран мира.
Напомним, 28 августа Конституционный суд Украины признал незаконным ограничение зарплат госслужащим на период карантина.
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