Немецкие врачи обнаружили следы яда из группы российского препарата «Новичок» на коже, в крови и в моче оппозиционера Алексея Навального.



По информации немецкого издания Der Spiegel, об этом на закрытой встрече с членами бундестага заявил государственный секретарь по вопросам обороны Герд Хуфе, сообщает УНИАН.

Чтобы удостовериться в этом немецкие эксперты дополнительно исследовали отобранные образцы в специальной лаборатории в Мюнхене. Следы, пишут авторы материала, были минимальными. Однако специалистам удалось выявить запрещенное во всем мире вещество на образцах кожи, крови и мочи, и они не сомневаются в правдивости результатов.

Издание также утверждает, что вещество удалось выявить еще на бутылке, которую Навальный взял с собой в поездку. Родственники ее сохранили и передали врачам в Берлине. «Вероятно, Навальный выпил из бутылки, когда был отравлен, оставив на ней следы вещества», - цитирует Der Spiegel слова немецкого врача.

Напомним, 20 августа Навальный летел из Томска в Москву. В полете ему стало плохо, и он потерял сознание. Экипаж экстренно посадил самолет в Омске. Навального отправили в реанимацию местной больницы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

22 августа спецсамолет из Германии доставил оппозиционера в Берлин.

24 августа в немецкой клинике «Шарите» подтвердили, что российского оппозиционного политика Алексея Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. По словам врачей, Навальный до сих пор находится в состоянии искусственной комы, но серьезной опасности для его жизни нет.