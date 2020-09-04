Немецкие врачи обнаружили следы яда из группы российского препарата «Новичок» на коже, в крови и в моче оппозиционера Алексея Навального.
По информации немецкого издания Der Spiegel, об этом на закрытой встрече с членами бундестага заявил государственный секретарь по вопросам обороны Герд Хуфе, сообщает УНИАН.
Чтобы удостовериться в этом немецкие эксперты дополнительно исследовали отобранные образцы в специальной лаборатории в Мюнхене. Следы, пишут авторы материала, были минимальными. Однако специалистам удалось выявить запрещенное во всем мире вещество на образцах кожи, крови и мочи, и они не сомневаются в правдивости результатов.
Издание также утверждает, что вещество удалось выявить еще на бутылке, которую Навальный взял с собой в поездку. Родственники ее сохранили и передали врачам в Берлине. «Вероятно, Навальный выпил из бутылки, когда был отравлен, оставив на ней следы вещества», - цитирует Der Spiegel слова немецкого врача.
Напомним, 20 августа Навальный летел из Томска в Москву. В полете ему стало плохо, и он потерял сознание. Экипаж экстренно посадил самолет в Омске. Навального отправили в реанимацию местной больницы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
22 августа спецсамолет из Германии доставил оппозиционера в Берлин.
24 августа в немецкой клинике «Шарите» подтвердили, что российского оппозиционного политика Алексея Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. По словам врачей, Навальный до сих пор находится в состоянии искусственной комы, но серьезной опасности для его жизни нет.
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