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Работницу гардероба Верховной Рады нашли мертвой в Киевской области.

О факте смерти женщины Украинской правде сообщили в облполиции.

«3 июля в Макаровском районе нашли женщину, которая предварительно считалась без вести пропавшей. На прошлой неделе она поехала на дачу и не вернулась. Проводились оперативно-розыскные мероприятия. Ее нашли знакомые, которые прочесывали местность после исчезновения. В кукурузном поле», - рассказал спикер полиции Киевщины Николай Жукович.

В полиции не назвали фамилию женщины, однако по данным УП, это 65-летняя Антонина Шпир, которая работала в гардеробе Верховной Рады.

Согласно информации Киев Оперативный, она пропала 29 июня.

Жукович сообщил, что правоохранители открыли уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса («Умышленное убийство»).

По его словам, о причине смерти можно будет говорить после заключения экспертов.

«Видимых признаков насильственных действий не было, но на шее есть борозда, будто ее душили. Однако от чего наступила смерть, станет известно, когда заключение даст судебно-медицинская экспертиза», - сказал представитель полиции Киевщины.
ForUm

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