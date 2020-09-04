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За сутки 3 сентября в Украине провели почти 50 тысяч тестирований на выявление COVID-19, из которых более 25 тысяч - методом полимеразно-цепной реакции. 

 Как передает Укринформ, об этом на брифинге 4 сентября сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

«За минувшие сутки в целом было осуществлено 49 785 тестирований, из них 25 483 исследования методом ПЦР. Это рекордное количество, и более 25 тыс. тестов в сутки мы еще не делали. Мы движемся к тем обязательствам, которые взяли по существенному увеличению количества тестирований. 24 302 - методом ИФА», - сказал Степанов.

Он отметил, что сейчас лаборатории обеспечены тест-системами на срок до двух месяцев и напомнил, что в начале эпидемии в вирусологической референс-лаборатории имелись тест-системы для проведения 3 тысяч исследований ПЦР, в день проводилось около 200 тестирований.

Напомним, По состоянию на утро 4 сентября в Украине зафиксировано 2723 новых больных коронавирусом.
ForUm

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