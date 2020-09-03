также в разделеСтолица
В Киеве из-за аварии сотни домов остались без света 15
В Киеве подожгли отделение «Ощадбанка» 26
В Киеве в результате столкновений под офисом «Свободы» пострадал трое полицейских 19
В Киеве «заминировали» офисный центр «Парковый», где должна была пройти международная конференция по судебной реформе 9
Полиция задержала мужчину, напавшего на нардепа 21
Кличко рассказал, как в школах Киева начали образовательный процесс 12
Миллионные хищения в «Киевзеленстрое»: Бывшего директора отпустили на поруки нардепов 11
В Киеве будут судить нотариуса за сотрудничество с рейдерами 18
В Киеве резко увеличилось количество госпитализированных с COVID-19 20
В Киеве избили нардепа 40
В Киеве - всплеск коронавируса: заболели 332 человека 28
Полиция усилила охрану правительственного квартала 15
Киевского инженера ждет суд из-за некачественного ремонта Русановского канала 24
Первый день осени в Киеве установил температурный рекорд 14
Бывшие партнеры похитили киевского бизнесмена и требовали $2 миллиона выкупа 23
В киевские школы пошли 30 тысяч первоклассников 11
За сутки в Киеве коронавирус обнаружили у 176 человек 12
В Киеве из-за коронавируса закрыли на карантин целую школу 26

За прошедшие сутки в Киеве коронавирус обнаружили еще у 280 человек, 4 больных умерли. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Количество больных коронавирусом в Киеве не уменьшается. За минувшие сутки вирус обнаружили у 280 человек. 26 из них - дети. 4 больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 222 киевлян. На сегодня в столице уже 14158 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», - сообщил Кличко.

В частности заболели 142 женщины в возрасте от 18 до 87 лет, 112 мужчин в возрасте от 18 до 81 лет, 17 девочек от 8 месяцев до 17 лет и 9 мальчиков от 2 лет до 12. Заболели в том числе и 14 медиков.

В больницы столицы попали 34 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 103 человека. Всего коронавирус преодолели 4553 жителя Киева.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 73. В Соломенском – 35, в в Деснянском районе - 34 случая», - отметил мэр.

Напомним, по состоянию на 3 сентября в Украине зафиксировано 2430 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, за сутки умерли 54 человека.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги