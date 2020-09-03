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Во время тушения пожара в Луганской области, которые были спровоцированы противником, двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили термические ожоги, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Параллельно с выполнением боевых задач подразделения из состава Объединенных сил и других составляющих сил обороны локализуют масштабные лесные и степные пожары на Луганщине, которые были спровоцированы противником. Так, в районе Станицы Луганской огнем охвачено более двухсот гектаров лесостепи, в районе населенного пункта Лобачево пожар занимает площадь около 950 гектаров.

К борьбе с огнем на Луганщине привлечено почти 600 человек личного состава и 84 единицы инженерной и автомобильной техники подразделений Вооруженных сил Украины и ГосЧС. В населенных пунктах Зайцево и Новолуганское пожар уже ликвидирован.

Во время тушения пожара, двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили термические ожоги. Им оказана первая медицинская помощь и их доставили в военные медицинские учреждения. Состояние здоровья обоих воинов - удовлетворительное.

Как ранее сообщал ForUm, 2 сентября в Харьковской и Луганской областях вспыхнули масштабные лесные пожары.

По состоянию на утро 3 сентября в Луганской области результате пожара погиб один человек и два человека с ожогами разных степеней тяжести госпитализированы, огнем уничтожено 13 заброшенных жилых домов.

В Харьковской области в селе Горобьевка в результате пожара уничтожено 22 жилых дома, отселены 33 человека и из-за отравления продуктами горения за медицинской помощью обратился 1 человек.
ForUm

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