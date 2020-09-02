Журналисты-авторы фильма The wrong place совместно с правозащитниками и некоторыми политиками Италии призвали общественность страны к детальному обсуждению дела о гибели итальянского репортера Андреа Роккелли на Донбассе 6 лет назад и обвинения в причастности к его смерти украинского военного Виталия Маркива.

Это подчеркнули в итальянском Сенате во время презентации первой части фильма The wrong place, сообщает Радио Свобода.

Режиссер документального фильма Кристиано Тинацци отметил, что задача журналистского расследования состояла в глубоком исследовании дела Роккелли-Маркив, а не в отстаивании позиции «за» или «против» какой-то из сторон процесса.

«Этим фильмом предлагаем открыть дебаты, чтобы понять лучше резонансное дело, предлагаем идти до конца для поиска правды», - сказала Элеонора Монджелли, заместитель председателя Итальянской федерации прав человека.

Впервые на пресс-конференции по делу Роккелли-Маркив присутствовал представитель Демократической партии (из правительственной коалиции) сенатор Роберто Рампи. Как известно, на политическом уровне темой уже активно занимаются либеральные партии «Итальянские радикалы» и «Больше Европы».

«Я убежденный пацифист, но понимаю, что во время военной ситуации, к сожалению, солдатам приходится убивать. При этом нельзя представить, что в отношении всех трагических инцидентов на войне открывают дела по убийству. Думаю, этот фильм поможет достичь желаемого результата, предоставляя новые элементы для более глубокого понимания дела», - сказал сенатор Рампи.

Присутствующие посмотрели 35-минутный фрагмент фильма. Его авторы выяснили новые факты и общались со свидетелями, которые не были привлечены к судебному процессу в Павии, где прошлым летом бойца Нацгвпрдии Украины Маркива приговорили к 24 годам тюрьмы за содействие в убийстве итальянца Андреа Роккелли и россиянина Андрея Миронова. Начальные кадры демонстрируют окраину города Славянска Донецкой области, куда на такси прибыли трое иностранцев Роккелли, Миронов и француз Уильям Ругелон, который был ранен в результате трагического случая 24 мая 2014. Использованные видео со звуком выстрелов, где перед смертью Андрей Миронов объясняет журналистам, что попали под перекрестный огонь «стреляют с обеих сторон».

Эти видеокадры, представленные на суде, присяжные Павии проигнорировали, несмотря на настояния защиты, которая утверждала, что в условиях вооруженного конфликта невозможно установить, в результате чьего выстрела погибли журналисты. Подавая кадры с места происшествия, авторы отмечают: «Ни одного расследования на месте происшествия следователи не проводили».

Внимание зрителя обращают на отдельные противоречия мотивации приговора. В частности, обвинения и судьи убеждены, что инициатором вооруженной атаки того майского дня были Вооруженные силы Украины, а боевики якобы сидели тихо и спокойно. Однако видео, снятое французом, свидетельствует о другом, а именно выстрелы из автоматического оружия, по мнению военных экспертов, звучат близко от группы иностранцев, то есть от боевиков, а не от ВСУ с горы Карачун за 1760 метров до места инцидента. Это собственно и подтверждают слова еще живого Андрея Миронова, когда тот говорит о «огонь с обеих сторон».

Лента полна детальными профессиональными объяснениями картографов, баллистов и других экспертов, которые опровергают утверждение присяжных, с позиции Маркива на Карачуне можно было различить человеческие фигуры на расстоянии более полутора километров.

Напомним, Виталий Маркив был задержан в Италии летом 2017 по инспирированному обвинению в причастности к гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли 24 мая 2014 во время боевых действий сил АТО с боевиками-сепаратистами Гиркина в городе Славянск. По свидетельствам украинских военных, Маркив не причастен к гибели итальянского репортера Андреа Рокелли 24 мая 2014. В гвардейском подразделении тогда не было тяжелого оружия, а именно минометов, огнем которых мог быть убит потерпевший иностранный фотограф, а сам он находился на позициях боевиков пророссийских незаконных вооруженных формирований и умышленно подвергал себя опасности, несмотря на официальные предупреждения посольства Италии не ехать в зону боевых действий.

12 июля суд в итальянском городе Павия приговорил Маркива к 24 годам заключения.

Итальянский прокурор Андреа Дзанончелли требовал приговорить Маркива к 17 годам заключения.

30-летний старший сержант отбывает наказание в тюрьме близ Милана.

В ноябре 2019 года сторона защиты подала апелляционное ходатайство в суд.