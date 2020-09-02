В больницах Киева находятся 788 больных коронавирусом, сообщил мэр Виталий Кличко.

«На сегодня в стационарах столичных медучреждений лечатся 788 больных коронавирусом, из них 19 детей. 164 пациента – в тяжелом состоянии. 210 получают кислородную поддержку. 14 – под аппаратами ИВЛ. Еще 100 пациентов находятся в больницах с подозрением на коронавирус», - сообщил Кличко.

По словам мэра Киева, увеличивается и количество больных пневмонией. Так, за минувшие сутки госпитализировали 144 пациента с таким диагнозом. В целом же воспаление легких в столичных медучреждениях лечат 1128 больных.

Мэр отметил, что больницы для пациентов с коронавирусом работают в режиме инфекционных госпиталей. Они заполнены почти на 54 процента. На прошлой неделе город придал госпитальные базы для приема больных коронавирус. Это городские больницы №5, 17, 6 и 8.

Напомним, у 332 жителей Киева обнаружили за прошедшие сутки заболевание коронавирусом.