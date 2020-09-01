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На Тернопольщине, на крыльце захваченного храма УПЦ, депутат призывал к убийству «москалей» и «жидов». Бездействие властей в этом и других подобных случаях — это зеленый свет для радикалов.

Фото: из открытых источников

Об этом заявил в своем Телеграм-канале глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда.

«В Украине раскольники и просто бандиты могут запросто отобрать у православных храм, уже ни для кого не секрет. А теперь, оказывается, можно еще и так: на паперти отобранного храма открыто призывать к убийству русских и евреев. Или «москалей» и «жидов», если ближе к тексту», - написал Владимир Легойда.

«Об этом мы узнаем благодаря выложенному в сеть перформансу, который устроил в селе Гнездычно Збаражского района Тернопольской области на крыльце захваченного у общины канонической Украинской Православной Церкви Свято-Преображенского храма депутат Тернопольского областного совета Богдан Яциковский, член «Радикальной партии Олега Ляшко.

На видео этот человек довольно дурно исполняет «народную» песню «Жид перед повешением». Все это завершается привычным для нацистов приветствием «Слава Украине»», - продолжил глава Синодального отдела. 

По его словам, это «совершенно логично: если за захват храма тебе ничего не было, значит, ничего не будет и за публичную декларацию нацизма с экстремистскими призывами». 

«Беспредел в отношении канонической Церкви, видно, опьяняет и будоражит самые темные, бесовские силы, которые на радостях пытаются устроить свой шабаш прямо у поруганной святыни», - отметил Легойда.

Он надеется, что глава Украины обратит свое внимание на отвратительный инцидент в селе Гнездычно и настоит на том, чтобы ему была дана справедливая правовая оценка.

«Потому что бездействие властей в этом и других подобных случаях — это зеленый свет для радикалов, для которых переход от слов к делу становится лишь вопросом времени», - заключил Владимир Легойда.
ForUm

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