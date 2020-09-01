Приморский районный суд Одессы удовлетворил ходатайство адвокатов активиста Сергея Стерненко об отводе коллегии судей под председательством Анжелики Русевой, сообщает Укринформ.

«Ходатайство об отводе коллегии судей Приморского райсуда было заявлено на том основании, что почти все они уже принимали участие в этом слушании этого уголовного производства или других дел, связанных с ним», - прокомментировал это решение Стерненко.

Сторона защиты также обратила внимание на нарушение процедуры автораспределения коллегии судей. Кроме того, у подсудимого не спросили о согласии на слушание дела в составе коллегии под председательством Анжелики Русевой.

По словам Стерненко, его адвокаты решили повторно обратиться в Верховный Суд с ходатайством об изменении подсудности - из Одессы на Киев.

Один из адвокатов подсудимого Виталий Коломиец уточнил, что с таким ходатайством сторона защиты уже обратилась в Верховный Суд, поскольку в первый день слушания дела на Стерненко было совершено нападение под стенами Приморского райсуда. По его мнению, это «стало лишним подтверждением того, что в Одессе слушать его дело опасно».

Двое из четырех нападающих, которые под Приморским райсудом пытались облить Стерненко неизвестным веществом, задержаны.

Ранее Приморский районный суд Одессы отложил на 1 сентября подготовительное судебное заседание по делу одесского активиста Сергея Стерненко.

Сам подсудимый заявил о попытке нападения на него перед началом подготовительного заседания в Приморском районном суде Одессы 31 августа.

Напомним, Верховный суд отказал активисту Сергею Стерненко в удовлетворении ходатайства об изменении подсудности и определил, что дело об умышленном убийстве Ивана Кузнецова, который совершил нападение на активиста, и ношение холодного оружия без разрешения будет рассматривать Приморский райсуд Одессы.

11 июня в Главном следственном управлении СБУ Стерненко было сообщено о подозрении в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса.

Стерненко – активист из Одессы, участник местного Евромайдана и бывший руководитель одесского «Правого сектора».

Вечером 24 мая 2018 года двое злоумышленников совершили нападение на Стерненко и его девушку. Отбиваясь, активист смертельно ранил одного из них ножом в живот. Ножевые ранения были и у самого Стерненко, и у второго нападавшего, которого полиция вскоре задержала, но сразу же отпустила, предоставив ему статус свидетеля, а позднее - государственную охрану.

Всего в 2018 году на Стерненко в Одессе было совершено три покушения.

Дела о нападениях передали в Главное следственное управление СБУ в Киеве - как пояснили в прокуратуре, в связи с «необходимостью проверки информации относительно возможной причастности к нападениям представителей местной власти и полиции».

За два года следствие официально не установило организаторов нападений на Стерненко. Никаких приговоров по этим делам нет.

15 июня суд отправил Стерненко под круглосуточный домашний арест.

6 августа Шевченковский районный суд Киева избрал Стерненко меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.