В Одессе под зданием суда совершили нападение на активиста Сергея Стерненко. Об этом в Telegram сообщил сам Стерненко.

«Да, на меня пытались напасть и чем-то облить прямо на входе в суд перед заседанием по сфабрикованному против меня делу. Перед первым же заседанием. Но все в порядке», - написал он.

Активист отметил, что вероятность нападений в Одессе была одним из оснований, почему он и его защита просили Верховный суд назначить рассмотрение дела в Киеве.

Напомним, Верховный суд отказал активисту Сергею Стерненко в удовлетворении ходатайства об изменении подсудности и определил, что дело об умышленном убийстве Ивана Кузнецова, который совершил нападение на активиста, и ношение холодного оружия без разрешения будет рассматривать Приморский райсуд Одессы.

11 июня в Главном следственном управлении СБУ Стерненко было сообщено о подозрении в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса.

Стерненко – активист из Одессы, участник местного Евромайдана и бывший руководитель одесского «Правого сектора».

Вечером 24 мая 2018 года двое злоумышленников совершили нападение на Стерненко и его девушку. Отбиваясь, активист смертельно ранил одного из них ножом в живот. Ножевые ранения были и у самого Стерненко, и у второго нападавшего, которого полиция вскоре задержала, но сразу же отпустила, предоставив ему статус свидетеля, а позднее - государственную охрану.

Всего в 2018 году на Стерненко в Одессе было совершено три покушения.

Дела о нападениях передали в Главное следственное управление СБУ в Киеве - как пояснили в прокуратуре, в связи с «необходимостью проверки информации относительно возможной причастности к нападениям представителей местной власти и полиции».

За два года следствие официально не установило организаторов нападений на Стерненко. Никаких приговоров по этим делам нет.

15 июня суд отправил Стерненко под круглосуточный домашний арест.

6 августа Шевченковский районный суд Киева избрал Стерненко меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.