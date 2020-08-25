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Верховный суд отказал активисту Сергею Стерненко в удовлетворении ходатайства об изменении подсудности и определил, что дело об умышленном убийстве Ивана Кузнецова, который совершил нападение на активиста, и ношение холодного оружия без разрешения будет рассматривать Приморский райсуд Одессы. Об этом Стерненко сообщил в Telegram.

«Верховный суд отказал нам в удовлетворении ходатайства об изменении подсудности и определил, что сфабрикованное дело против меня будет слушаться в Приморском суде. Одессы», – написал он.

По словам Стерненко, защита настаивала на том, чтобы слушания были в Киеве. «Ведь и я, и сторона обвинения, и представитель «потерпевших» живем в столице. Кроме того, на одесские суды влияет Труханов, который и заказывал нападения на меня. Однако судьи решили, что этих оснований недостаточно», – подчеркнул он.

«Решение приняла коллегия под председательством судьи Слинько, который признан недобросовестным и раньше оставлял в силе приговоры Павличенко и Луценко», – подытожил Стерненко.

Напомним, 11 июня в Главном следственном управлении СБУ Стерненко было сообщено о подозрении в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса.

Стерненко – активист из Одессы, участник местного Евромайдана и бывший руководитель одесского «Правого сектора».

Вечером 24 мая 2018 года двое злоумышленников совершили нападение на Стерненко и его девушку. Отбиваясь, активист смертельно ранил одного из них ножом в живот. Ножевые ранения были и у самого Стерненко, и у второго нападавшего, которого полиция вскоре задержала, но сразу же отпустила, предоставив ему статус свидетеля, а позднее - государственную охрану.

Всего в 2018 году на Стерненко в Одессе было совершено три покушения.

Дела о нападениях передали в Главное следственное управление СБУ в Киеве - как пояснили в прокуратуре, в связи с «необходимостью проверки информации относительно возможной причастности к нападениям представителей местной власти и полиции».

За два года следствие официально не установило организаторов нападений на Стерненко. Никаких приговоров по этим делам нет.

15 июня суд отправил Стерненко под круглосуточный домашний арест.

6 августа Шевченковский районный суд Киева избрал Стерненко меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.
ForUm

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