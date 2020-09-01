В Киеве за минувшие сутки, 31 августа, коронавирус обнаружили у 176 человек. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«У 176 жителей столицы обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. Пять человек скончались. За весь период коронавирус унес жизни 213 киевлян. На сегодня в столице уже 13 546 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», - сообщил Кличко.

Заболела 101 женщина в возрасте от 18 до 86 лет, 62 мужчин в возрасте от 19 до 93 лет, 9 девочек от 2 до 13 лет и 4 мальчика от 4 до 16 лет. Заболели в том числе и 11 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 34 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 27. В Соломенском – 26, а в Деснянском районе - 25 случаев. Сегодня от каждого из нас зависит, насколько быстро будет распространяться вирус. От того, как мы придерживаемся элементарных правил, насколько мы внимательны к своему здоровью. Берегите себя», - отметил Кличко.

Напомним, по состоянию на 1 сентября в Украине зафиксировано 2088 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.