Не надо искать виновных в том, что ряд положений постановления Кабинета Министров о карантине в Украине из-за эпидемии коронавируса оказались неконституционными. Об этом глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил в ток-шоу «Свобода слова» на телеканале ICTV, передает УНИАН.

Спикер ВР назвал поиск виновных «не совсем корректным», поскольку в условиях, похожих на пандемию COVID-19, до сих пор не приходилось работать ни одной власти «не только в Украине, но и, пожалуй, в мире».

«Как показывает практика, в начале борьбы с коронавирусом все отработали достаточно эффективно. Кто-то лучше, кто-то немножко хуже. Но все сделали те первоочередные шаги, которые не позволили развиваться эпидемии так, как она развивалась в Испании, в Италии, во многих других странах мира и Европы в частности», - подчеркнул Разумков.

Также он добавил, что вместо поиска виновных, стоит «принять (решение КСУ. - Ред.) к сведению и больше не делать тех ошибок, которые были сделаны».

Напомним, 28 августа Конституционный суд Украины признал незаконным ограничение зарплат госслужащим на период карантина.