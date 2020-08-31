Всего у 23 народных депутатов и 7 работников Аппарата Верховной Рады был обнаружен COVID-19. Как передает УНИАН, об этом во время совещания председателей депутатских фракций (депутатских групп) и комитетов парламента сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

«В Верховной Раде по состоянию на сегодня мы имеем 23 коллеги, которые заболели или даже сейчас болеют. Желаю им здоровья, скорее побороть болезнь и вернуться к своей работе. И 7 случаев в Аппарате Верховной Рады Украины», - сообщил Разумков.

Он призвал представителей всех фракций и групп, а также председателей комитетов придерживаться масочного режима.

Разумков также поддержал предложение пригласить на час вопросов к правительству в парламенте министра здравоохранения Максима Степанова относительно прогнозов развития ситуации с коронавирусом в Украине и подготовки учреждений медицинской сферы и учебных заведений.

Позже, отвечая на слова депутата от «Оппозиционного платформы - за жизнь» Нестора Шуфрича, что в настоящее время два депутата лечатся от COVID-19 - лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко и депутат от «Слуги народа» Степан Чернявский, Разумков заметил: «Три».

Напомним, 25 августа Разумков сообщил, что известно о двух больных COVID-19 народных депутатах.