В связи с отнесением Ивано-Франковска к «красной» карантинной зоне власти города продлили летние каникулы для школьников до 11 сентября.

Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

«Мы объявляем каникулы в школах. С 1 по 11 сентября будут каникулы, а не дистанционное обучение», - сказал он.

При этом мэр подчеркнул, что городские власти собираются обжаловать постановление Кабмина, которым Франковск внесли в «красную» зону, в суде.

Марцинкив объяснил, что в больницах Ивано-Франковская находятся больные с Ивано-Франковской и других областей.

Напомним, с полуночи 31 августа в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование в течение 14 дней. Согласно ему, Ивано-Франковск отнесен к «красной» зоне.