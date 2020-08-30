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В воскресенье, 30 августа, число случаев COVID-19 в мире уже составляет почти 25 миллионов. Умерли от болезни более 840 тысяч человек.

Об этом свидетельствуют данные университета имени Джона Хопкинса.

Согласно данным, настоящее время зафиксировано 24 996 456 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Вылечились от болезни 16 409 757 человек. В результате осложнений, вызванных COVID-19, с начала пандемии умерли 842 466 человек.

В тройку стран с наибольшим количеством случаев входят: США (5 961 094 случая), Бразилия (3 846 153) и Индия (3 542 733).

В США от болезни умер 182 761 человек. На втором месте находится Бразилия (120 262), на третьем - Мексика (63 498).

Напомним, в Украине за последние сутки подтвердили 2096 новых случаев коронавирусной болезни.
ForUm

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