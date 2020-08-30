За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 2096 человек, зафиксировано 35 летальных случаев, 596 пациентов выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные СНБО по состоянию на утро воскресенья, 30 августа.
Суточный показатель заболеваемости COVID-19 является одним из наибольших за все время пандемии. Днем ранее был установлен антирекорд, за сутки заболел 2481 человек.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 119 074 человек, из них 56 734 выздоровели, летальных исходов — 2527.
На данный момент случаи коронавирусной болезни обнаружены:
Винницкая область — 3948 случаев;
Волынская область — 5417 случаев;
Днепропетровская область — 2306 случаев;
Донецкая область — 1416 случаев;
Житомирская область — 3213 случаев;
Закарпатская область — 7456 случаев;
Запорожская область — 1558 случаев;
Ивано-Франковская область — 9014 случаев;
Кировоградская область — 810 случаев;
Киев — 13093 случая;
Киевская область — 5580 случаев;
Львовская область — 14356 случаев;
Луганская область — 312 случаев;
Николаевская область — 1169 случаев;
Одесская область — 7094 случая;
Полтавская область — 770 случаев;
Ровенская область — 9098 случаев;
Сумская область — 1456 случаев;
Тернопольская область — 5865 случаев;
Харьковская область — 8889 случаев;
Херсонская область — 392 случая;
Хмельницкая область — 2402 случая;
Черновицкая область — 10145 случаев;
Черкасская область — 1538 случаев;
Черниговская область — 1777 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, вчера в Украине зафиксировали новый антирекорд по числу заразившихся.
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