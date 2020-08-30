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За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 2096 человек, зафиксировано 35 летальных случаев, 596 пациентов выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные СНБО по состоянию на утро воскресенья, 30 августа.

Суточный показатель заболеваемости COVID-19 является одним из наибольших за все время пандемии. Днем ранее был установлен антирекорд, за сутки заболел 2481 человек.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 119 074 человек, из них 56 734 выздоровели, летальных исходов — 2527.

На данный момент случаи коронавирусной болезни обнаружены:

Винницкая область — 3948 случаев;

Волынская область — 5417 случаев;

Днепропетровская область — 2306 случаев;

Донецкая область — 1416 случаев;

Житомирская область — 3213 случаев;

Закарпатская область — 7456 случаев;

Запорожская область — 1558 случаев;

Ивано-Франковская область — 9014 случаев;

Кировоградская область — 810 случаев;

Киев — 13093 случая;

Киевская область — 5580 случаев;

Львовская область — 14356 случаев;

Луганская область — 312 случаев;

Николаевская область — 1169 случаев;

Одесская область — 7094 случая;

Полтавская область — 770 случаев;

Ровенская область — 9098 случаев;

Сумская область — 1456 случаев;

Тернопольская область — 5865 случаев;

Харьковская область — 8889 случаев;

Херсонская область — 392 случая;

Хмельницкая область — 2402 случая;

Черновицкая область — 10145 случаев;

Черкасская область — 1538 случаев;

Черниговская область — 1777 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, вчера в Украине зафиксировали новый антирекорд по числу заразившихся.
ForUm

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