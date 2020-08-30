В Украине достаточно аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для больных коронавирусом.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в интервью Радіо Свобода.

«Если мы говорим о количестве ИВЛ, которыми на сегодня обеспечена наша страна в тех больницах, которые мы выделили под COVID-19 (это 35 тыс. коек), то это 4 714 аппаратов искусственной вентиляции легких. Это более чем достаточно», — сказал он.

Глава Минздрава подчеркнул, что искусственная вентиляция легких — не средство лечения.

«Это такая необходимость, когда развивается дыхательная недостаточность, когда без ИВЛ человек не может жить. Конечно, это очень тяжелое течение болезни и очень высокая летальность пациентов, которые подключены к ИВЛ», — объяснил Степанов.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 2096 человек, зафиксировано 35 летальных случаев, 596 пациентов выздоровели.