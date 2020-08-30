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В Черновицкой области общее число инфицированных коронавирусом возросло до 10145 человек. Только за прошедшие сутки в регионе было зафиксировано 148 случаев COVID-19. Об этом в субботу, 29 августа, сообщил на своей странице в Facebook глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук. 

По его словам, за минувшие сутки лабораторный центр исследовал 1034 образцов.

Известно, что после обновления карантинных зон Черновцы попали в "красный список". Кроме города, в красную зону попали Кицманский, Вижницкий, Глибоцкий, Новоселицкий и Заставновский районы Черновицкой области. 

Напомним, почти 13 тысяч случаев коронавируса зафиксировано в Киеве.
ForUm

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