В Черновицкой области общее число инфицированных коронавирусом возросло до 10145 человек. Только за прошедшие сутки в регионе было зафиксировано 148 случаев COVID-19. Об этом в субботу, 29 августа, сообщил на своей странице в Facebook глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

По его словам, за минувшие сутки лабораторный центр исследовал 1034 образцов.

Известно, что после обновления карантинных зон Черновцы попали в "красный список". Кроме города, в красную зону попали Кицманский, Вижницкий, Глибоцкий, Новоселицкий и Заставновский районы Черновицкой области.