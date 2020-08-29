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За минувшие сутки в Киеве коронавирус подтвердили у 265 человек. Об этом в субботу, 29 августа, сообщил мэр города Виталий Кличко.

Среди заболевших 19 детей и 11 медработников.

По данным мэра, шесть больных за минувшие сутки умерли. Всего коронавирус унес жизни 193 киевлян.

В настоящее время в Киеве уже 12 984 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

В больницы столицы за минувшие сутки положили 48 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 159 человек. Всего коронавирус преодолели 4229 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 50, в Днепровском – 40, в Деснянском районе - 34 случая.

Напомним, 29 августа зафиксирован новый антирекорд в Украине.
ForUm

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